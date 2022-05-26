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Дальнее зарубежье 26.05.2022 23:31

Украина получила штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-17 из Восточной Европы

Украина получила партию штурмовиков Су-25 и многоцелевых вертолетов Ми-17 советского производства из восточноевропейских стран, сообщило американское издание Foreign Policy.

Авиационная техника была передана украинской стороне в разобранном состоянии.

Поставка была осуществлена при поддержке Европейского командования вооруженных сил США. О количестве летальных аппаратов и из каких стран она отправлена не сообщается.

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Тэги: США, НАТО, САМОЛЕТЫ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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