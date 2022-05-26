Украина получила штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-17 из Восточной Европы

Украина получила партию штурмовиков Су-25 и многоцелевых вертолетов Ми-17 советского производства из восточноевропейских стран, сообщило американское издание Foreign Policy. Авиационная техника была передана украинской стороне в разобранном состоянии. Поставка была осуществлена при поддержке Европейского командования вооруженных сил США. О количестве летальных аппаратов и из каких стран она отправлена не сообщается.

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