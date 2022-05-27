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ТЭК 27.05.2022 09:02

Санкции ЕС на оборудование переработки нефти и сжижения газа вступают в силу по ранее заключенным контрактам

Санкции Евросоюза в отношении продажи, поставки, экспорта товаров и технологий для переработки нефти и сжижения природного газа в Россию или для использования в РФ вступают в силу с 27 мая для контрактов, заключенных до 26 февраля.

В то же время компетентные органы могут снять запрет, если поставка необходима для срочного предотвращения или смягчения последствий события, которое может оказать серьезное и существенное влияние на здоровье и безопасность человека или окружающую среду.

В конце апреля глава TechnipEnergies, являющейся лидером ЕРС-контракта по проекту "Арктик СПГ 2", Арно Питон заявил, что компания получает разъяснения от ЕС, которые "в зависимости от интерпретации пятого пакета санкций от 8 апреля (введены санкции по СПГ-оборудованию - ИФ), могут значительно сократить наше участие". Он подчеркивал, что проект "Арктик СПГ 2" не приостановлен и не находится под прямыми санкциями как таковыми - "или, я бы сказал, не был в первом квартале". "Но, очевидно, (с 8 апреля - ИФ) европейские санкции теперь нацелены на товары, технологии и услуги СПГ более непосредственно, делая реализацию проекта, я бы сказал, более сложной, может быть, даже очень сложной", - говорил Питон.

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