Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.816 RUR   0.0281 GBR   2.1366 TRY   0.1038

Цена на нефть

26.05 $/bbl +/- WTI 114.09 +3.76 Brent 117.40 +3.37

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.05.2022 09:32

На Западе рассматривают идею отмены санкций против бизнесменов РФ в обмен на финансирование восстановления Украины

Западные страны изучают возможность предоставления российским бизнесменам возможности избегать санкций в обмен на перечисление денег на восстановление Украины, сообщает Associated Press cо ссылкой на осведомленные источники.

"Западные страны изучают вопрос о том, следует ли разрешить бизнесменам из России "откупаться" от санкций и затем - использовать получаемые таким образом деньги на восстановление Украины", - отмечается в сообщении.

По словам источников, заместитель министр финансов Канады Христя Фриланд предложила эту идею ещё на встрече министров финансов G7 в Германии на прошлой неделе.

"Фриланд подняла этот вопрос после того, как сами бизнесмены обсудили с ней такую возможность", - уточнил один из собеседников.

Он также добавил, что "украинская сторона в курсе этих дискуссий".

По его словам, на настоящий момент "это всего лишь идея", никаких решений не принято.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАНАДА, РОССИЯ, САНКЦИИ, ИДЕИ


Похожие новости


Россия ввела санкции в отношении ряда высших чиновников и военачальников Канады Канада ввела новые санкции против РФ Премьер Канады раскритиковал решение РФ закрыть корпункт канадской компании CBC МИД РФ объявил о закрытии московского бюро канадской CBC Россия вводит контрмеры против канадских сенаторов Канада расширила санкционный список в отношении российских представителей

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az