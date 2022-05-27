На Западе рассматривают идею отмены санкций против бизнесменов РФ в обмен на финансирование восстановления Украины

Западные страны изучают возможность предоставления российским бизнесменам возможности избегать санкций в обмен на перечисление денег на восстановление Украины, сообщает Associated Press cо ссылкой на осведомленные источники.
"Западные страны изучают вопрос о том, следует ли разрешить бизнесменам из России "откупаться" от санкций и затем - использовать получаемые таким образом деньги на восстановление Украины", - отмечается в сообщении.
По словам источников, заместитель министр финансов Канады Христя Фриланд предложила эту идею ещё на встрече министров финансов G7 в Германии на прошлой неделе.
"Фриланд подняла этот вопрос после того, как сами бизнесмены обсудили с ней такую возможность", - уточнил один из собеседников.
Он также добавил, что "украинская сторона в курсе этих дискуссий".
По его словам, на настоящий момент "это всего лишь идея", никаких решений не принято.
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