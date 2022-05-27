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26.05 $/bbl +/- WTI 114.09 +3.76 Brent 117.40 +3.37

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ТЭК 27.05.2022 09:25

Цены на нефть продолжают расти

Нефтяной рынок продолжает расти в пятницу на ожиданиях увеличения спроса на энергоресурсы при вероятном снижении предложения.

Товарные запасы бензина в США на прошлой неделе упали на 482 тыс. баррелей, до 219,71 млн баррелей - минимального уровня для этого времени года с 2014 года, свидетельствуют данные министерства энергетики страны.

"Становится понятно, что запасы продолжат сокращаться. Именно это толкает цены на нефть вверх", - отмечает аналитик BOK Financial Деннис Кисслер, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в пятницу составляет $117,66 за баррель, что на $0,26 (0,22%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $3,37 (3%), до $117,4 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $114,27 за баррель, что на $0,18 (0,16%) выше итогового значения предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов увеличилась $3,76 (3,4%), до $114,09 за баррель.

В центре внимания трейдеров остается обсуждение в Евросоюзе предложения о введении эмбарго на поставки странам региона российской нефти. Ранее Венгрия заявила, что на поддержит это предложение, пока не будет найдено решение проблемы ее энергетической безопасности.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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