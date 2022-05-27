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Здравоохранение 27.05.2022 09:28

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 527,8 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 527 млн 840 тыс. 775, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире впоследствии заражения COVID-19 скончались 6 млн 284 тыс. 533 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 83 млн 837 тыс. 114 и 1 млн 4 тыс. 121.

Индия - 43 млн 147 тыс. 530 и 524 тыс. 539.

Бразилия - 30 млн 880 тыс. 512 и 666 тыс. 180.

Франция - 29 млн 626 тыс. 992 и 149 тыс. 123.

Германия - 26 млн 200 тыс. 663 и 138 тыс. 781.

Великобритания - 22 млн 458 тыс. 340 и 179 тыс. 64.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 809.2. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 80 человек, Индии - 373, Бразилии - 3 тыс. 93, Франции - 2 тыс. 259, Германии - 1 тыс. 650, Великобритании - 2 тыс. 601.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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