В Белоруссии увеличили расходы на МВД

Правительство Белоруссии скорректировало бюджетные расходы на Министерство внутренних дел. Соответствующее постановление было принято Советом министров и размещено на Национальном правовом интернет-портале в пятницу.

Согласно документу, министерство финансов Белоруссии увеличит расходы на МВД из республиканского бюджета.

Увеличатся расходы на обеспечения оплаты труда, организацию и построение системы защиты информации, закупку вещевого имущества, оплату транспортных услуг. Отдельными пунктами расходов значатся общее среднее, высшее и послувезовское образование, закупка вещевого имущества, оплата труда и на дополнительное образование взрослых.

"Расходы увеличить за счет соответствующего уменьшения расходов, предусмотренных Министерству внутренних дел на иные общегосударственные вопросы для изготовления документов, удостоверяющих личность", - говорится в постановлении.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.