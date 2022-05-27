Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8282 RUR   0.0265 GBR   2.1507 TRY   0.1039

Цена на нефть

26.05 $/bbl +/- WTI 114.09 +3.76 Brent 117.40 +3.37

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 27.05.2022 11:45

В Белоруссии увеличили расходы на МВД

Правительство Белоруссии скорректировало бюджетные расходы на Министерство внутренних дел. Соответствующее постановление было принято Советом министров и размещено на Национальном правовом интернет-портале в пятницу.

Согласно документу, министерство финансов Белоруссии увеличит расходы на МВД из республиканского бюджета.

Увеличатся расходы на обеспечения оплаты труда, организацию и построение системы защиты информации, закупку вещевого имущества, оплату транспортных услуг. Отдельными пунктами расходов значатся общее среднее, высшее и послувезовское образование, закупка вещевого имущества, оплата труда и на дополнительное образование взрослых.

"Расходы увеличить за счет соответствующего уменьшения расходов, предусмотренных Министерству внутренних дел на иные общегосударственные вопросы для изготовления документов, удостоверяющих личность", - говорится в постановлении.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az