Президент Алиев ознакомился с фруктовым садом в Зангилане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в пятницу ознакомились с интенсивным фруктовым садом в Зангиланском районе.
Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Э.Шафиев
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