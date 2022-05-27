SIF сократил в 2021г активы на 3%, вышел в прибыль

Активы Фонда развития предпринимательства (SIF) Азербайджана на 1 января 2022 года составляют 842,108 млн манатов, что на 3% меньше показателя на начало 2021 года.
Такие данные приведены в аудированном годовом отчете SIF за 2021 год, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".
По данным отчета, объем кредитных средств, выделенных фондом кредитным организациям, на начало 2022 года составляет 716,396 млн манатов и за 2021 год сократился на 2,6%.
Объем денежных средств, имеющихся на счетах SIF, на 1 января 2022 года составляет 40,036 млн манатов (рост на 58%).
Обязательства фонда на начало 2022 года оцениваются в 16,986 млн манатов.
Капитал фонда на конец 2021 года равен 825,122 млн манатов (рост на 0,8%), уставной капитал – 1 млрд 7,307 млн манатов (не изменился).
Согласно финансовой отчетности, в 2021 году операционный доход SIF увеличился на 39,9% - до 14,139 млн манатов.
При этом резервы от обесценивания выданных кредитов за 2021 год составили 10,435 млн манатов.
По итогам 2021 года доналоговая прибыль фонда составила 18,488 млн манатов против убытка в 32,008 млн манатов в 2020 году.
В 2021 году фонд выплатил налога на прибыль на сумму 805 тыс. манатов.
В результате по итогам 2021 года чистая прибыль SIF составил 17,683 млн манатов, против чистого убытка в 2020 году в размере 32,008 млн манатов.
Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства". Согласно указу, ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF).
Кредиты из средств фонда выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам - 5% годовых.
Б.Рустамбеков
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