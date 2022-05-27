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Регион 27.05.2022 12:04

Иран строит крупный вспомогательный корабль у Ормузского пролива

Корпус стражей Исламской Революции (КСИР) ведет строительство нового крупного вспомогательного судна близ Ормузского пролива, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении спутниковые снимки.

Согласно информации агентства, строительство этого судна "обеспечит КСИР большой плавучей базой, с которой можно управлять небольшими быстроходными катерами, которые в основном составляют его флот, чтобы противодействовать ВМС США и их союзникам в регионе".

Associated Press также напоминает, что Иран в настоящее время предпринимает попытки по усилению своего присутствия в региональных водах, которые играют "чрезвычайно важную роль для международных энергетических поставок".

По информации агентства, новое судно станет модификацией иранского контейнеровоза Sarvin.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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