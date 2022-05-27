Нерезиденты возобновили хранение газа в украинских ПХГ

Иностранные компании вновь использует подземные газовые хранилища (ПХГ) Украины, хотя объемы такого хранения пока невелики из-за дефицита газа в Европе, сообщил "Интерфаксу" глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
"Уже есть иностранные компании, которые, начиная с апреля, все равно рискуют и хранят газ в наших хранилищах", - сказал он.
Глава НАК напомнил, что в марте Украина приостановила такую возможность, однако затем снова открыла хранилища для нерезидентов.
"Пока что относительно небольшие (объемы хранения нерезидентами - ИФ). Вопрос просто в том, что в Европе есть определенный дефицит газа", - пояснил Витренко.
Как сообщалось, Украина активно предлагает европейским компаниям использовать украинские ПХГ. Режим таможенного склада (ТС) позволяет хранить природный газ в ПХГ Украины в течение трех лет без уплаты налогов и таможенных сборов при дальнейшей его транспортировке с территории страны.
В январе этого года оператор газохранилищ "Укртрансгаз", дочерняя компания "Нафтогаза", указывал, что количество компаний-нерезидентов за последние три года выросло в 8 раз - до 111 компаний. Это компании 27 стран из Европы, Северной Америки и Азии.
На начало прошлого отопительного сезона в октябре 2020 года нерезиденты имели в ПХГ Украины около 10 млрд куб. м газа, из которых к 30 апреля 2021 года они использовали около 6 млрд куб. м, в том числе около 0,5 млрд куб. м были реэкспортированы и возвращены на европейский рынок, тогда как 5,5 млрд куб. м - растаможены и реализованы для нужд украинских потребителей.
На начало октября 2021 года иностранные заказчики услуг хранили в украинских подземках в режиме "таможенный склад" 2,8 млрд куб. м газа из суммарных запасов 18,7 млрд куб. м.
Изменение конъюнктуры (резкое подорожание и дефицит) на европейском рынке газа и рост политической напряженности с осени прошлого года привели к тому, что к началу февраля 2022 года запасы нерезидентов в украинских ПХГ уменьшились до 0,2 млрд куб. м.
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