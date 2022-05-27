Афганское сопротивление сообщило об ожесточенных боях с талибами в Панджшере

Противостоящий движению "Талибан" Фронт национального сопротивления (ФНС) сообщил о ликвидации 27 талибов в ходе столкновений за последние сутки в провинции Панджшер.

"В результате вчерашних ночных столкновений в Панджшере убито 27 талибов. Наступление талибов на позиции Фронта сопротивления отбито", - сообщил глава отдела внешних связей ФНС Али Майсам Назари в твиттер.

По его словам, в четверг вечером в трех районах Панджшера произошли ожесточенные столкновения между силами ФНС и талибами.

Информационное агентство Aamaj News сообщает, что местные источники подтвердили столкновения в районах Шатл, Анаба и Роха Панджшера.

Талибы пока никак не прокомментировали эти сообщения.