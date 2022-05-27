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Транспорт и связь 27.05.2022 11:49

Работы по I этапу строительства ж/д в рамках Зангезурского коридора выполнены на 90% - АЖД

Строительство железной дороги Горадиз-Агбенд (до границы с Арменией, Зангезурский коридор - ИФ) идет ускоренными темпами, работы по строительству первой очереди выполнены на 90%, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (АЖД).

«Строительство первой очереди железнодорожной дороги Горадиз-Агбенд выполнено уже на 90%. В настоящее время рабочие поезда со станции Горадиз могут беспрепятственно двигаться до станций Мерджанлы, Махмудлу, Солтанлы и Гюмлаг и доставлять необходимые материалы для строительства», - отметили в обществе.

По данным АЖД, в рамках второго этапа проекта ведется строительство дороги общей протяженностью 55 км с охватом станций Солтанлы, Гумлаг, Хекери и Миндживан.

«На этом этапе планируется построить один тоннель, 15 мостов, 7 путепроводов, 4 автомобильных подземных перехода, 161 водопровод, 70 резервных переходов. К настоящему времени выполнено 28% земляных работ, строительство искусственных сооружений - на 33%, элементов верхнего строения пути - 20%», - отметили в АЖД.

Строительство железнодорожной ветки ведется параллельно с процессом разминирования, и на данный момент от мин очищено 82 км дороги.

В рамках третьего этапа проекта началась подготовка к разминированию территории.

Как сообщалось, строительство железной дороги Горадиз-Агбенд (Зангезурский коридор - ИФ) полностью завершится в конце 2023 года. Правительство Азербайджана на его строительство уже выделило 312 млн 700 тыс. манатов (около $183,9 млн - ИФ).

Протяженность железной дороги Горадиз-Агбенд, заложенной президентом Азербайджана в феврале 2021 года, составляет 110,4 км. В рамках проекта запланировано строительство 9 станций, 3 тоннелей, 41 моста, 3 галерей, 7 путепроводов и всего около 300 искусственных инженерных сооружений.

Строительные работы ведутся в три этапа. Первый этап предусматривает строительство 30 км ж/д с охватом станций Горадиз, Мерджанлы, Махмудлу, второй этап - 55 км с охватом станций Солтанлы, Гумлаг, Хекери и Миндживан, третий этап - 25,4 км с охватом станций Бартаз и Агбенд, начиная с Миндживана.

Н.Аббасова

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Тэги: КОРИДОР, СТРОИТЕЛЬСТВО, РАБОТЫ

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