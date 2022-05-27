В Азербайджане в рамках механизма возврата по НДС населению вернули около 229 млн манатов

В Азербайджане с начала применения «Механизма возврата части НДС» регистрацию на портале www.edvgerial.az прошли 1,7 млн человек, населению уже возвращено НДС на сумму 228,5 млн манатов, заявил начальник Главного управления по оказанию услуг налогоплательщикам Государственной налоговой службы (ГНС) Эльчин Мамедов.

«С момента начала работы портала в мае 2020 года по сегодняшний день в системе было зарегистрировано около 1,7 млн пользователей. С начала работы портала сумма возвращенной части НДС составила 228,5 млн манатов по 573 млн 199,16 тыс. чекам», - сказал Эльчин Мамедов в интервью порталу www.vergiler.az.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, в январе-апреле 2022 года сумма возвращенной части НДС составила 56,5 млн манатов по 144 млн 945,143 тыс. чекам. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года сумма возращенной части НДС увеличилась на 48,7%.

Как сообщалось ранее, в марте 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «Механизм возврата части НДС». Согласно механизму, граждане Азербайджана могут в течение 30 дней получить часть НДС при расчетах в объектах торговли или питания.

Согласно механизму, желающие воспользоваться услугой возврата части НДС должны пройти регистрацию на специальном портале. При покупке потребитель должен потребовать у продавца чек контрольно-кассового аппарата и выписку с POS-терминала, в случае, если терминал не привязан к контрольно-кассовому аппарату.

В течение 90 дней со дня покупки потребитель для получения части НДС должен разместить обращение на портале и приложить к данному обращению чек. Обращение активируется через 14 дней после даты выдачи чека. В течение 5 дней после этого информация о возвращаемой сумме передается в банк, который в течение 10 дней перечисляет данную сумму на карту или на счет потребителя. Таким образом, возврат части НДС осуществляется в течение 30 дней со дня обращения в портал.

Возврат средств осуществляется на карту или на банковский счет. В случае если потребитель иностранец или лицо без гражданства, средства возвращаются только при наличии у него банковской карты или счета в манатах. Кроме того, иностранные граждане при наличии возможности воспользоваться системой Tax Free, также предусматривающей возврат части НДС, могут выбрать лишь один из двух вариантов возврата.

Возврат части НДС при расчетах в объектах торговли или питания, предусматривает возвращение 10% от НДС при наличных расчетах и 15% от НДС при безналичных расчетах.

Б.Рустамбеков