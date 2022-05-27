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ТЭК 27.05.2022 14:26

США и Германия подписали декларацию об энергетическом партнерстве

США и Германия подписали декларацию о климатическом и энергетическом партнерстве, таким образом, партнерство стартовало официально, сообщила в пятницу пресс-служба МИД ФРГ.

"Министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек и глава МИД Анналена Бербок подписали сегодня со спецпредставителем президента США по климату Джоном Керри и заместителем министра энергетики США Дэвидом Терком общую декларацию о климатическом и энергетическом партнерстве между США и Германией", - сказано в сообщении.

Подписание состоялось на полях министерской встречи по климату и энергетике в рамках председательства Германии в "группе семи".

Основных пунктов декларации три: это активизация мер по защите климата, развитие технологий, ускоряющих переход на альтернативные источники энергии, стимуляция климатической политики и энергобезопасности в третьих странах.

Сотрудничество будет идти в совместных рабочих группах.

"Такие рабочие группы уже были созданы для сфер водорода, офшорной ветряной энергетики, СО2-нейтральных автомобилей и сотрудничества с третьими странами", - отмечается в сообщении МИД.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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