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Карабах 27.05.2022 12:40

Алиев принял участие в открытии первого этапа проекта «Умное село» в Зангилане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в пятницу приняли участие в открытии первого этапа проекта «Умное село» в Зангиланском районе.

Президент и первая леди также ознакомились с условиями, созданными в селе, и встретились с сельскими жителями, сообщает сайт главы государства.

Как сообщалось ранее, проект «Умное село» реализуется в селе Агалы, общая площадь строительных работ составляет 110 га.

Проект предусматривает строительство 200 экологичных домов, 4-х двухэтажных нежилых зданий, школы на 360 учеников и детского сада на 60 детей.

Для организации сельскохозяйственной деятельности в селе определены земельные площади, подготовлен посевной план и составлен список необходимой сельскохозяйственной техники. Посевная площадь - 600 га.

На территории села будет работать ферма, в которой возможно содержание 250 голов крупного рогатого скота и 600 голов мелкого скота.

Власти Азербайджана в 2021 году из госбюджета выделили свыше 60 млн манатов на реализацию проектов «Умное село» на освобожденных территориях страны.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЗАНГЕЗУР, УМНОЕ/СЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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