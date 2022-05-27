Алиев принял участие в открытии первого этапа проекта «Умное село» в Зангилане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в пятницу приняли участие в открытии первого этапа проекта «Умное село» в Зангиланском районе.
Президент и первая леди также ознакомились с условиями, созданными в селе, и встретились с сельскими жителями, сообщает сайт главы государства.
Как сообщалось ранее, проект «Умное село» реализуется в селе Агалы, общая площадь строительных работ составляет 110 га.
Проект предусматривает строительство 200 экологичных домов, 4-х двухэтажных нежилых зданий, школы на 360 учеников и детского сада на 60 детей.
Для организации сельскохозяйственной деятельности в селе определены земельные площади, подготовлен посевной план и составлен список необходимой сельскохозяйственной техники. Посевная площадь - 600 га.
На территории села будет работать ферма, в которой возможно содержание 250 голов крупного рогатого скота и 600 голов мелкого скота.
Власти Азербайджана в 2021 году из госбюджета выделили свыше 60 млн манатов на реализацию проектов «Умное село» на освобожденных территориях страны.
Н.Аббасова
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