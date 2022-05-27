Азербайджанский военный подорвался на мине в Агдаме

Военнослужащий Внутренних войск Азербайджана Азизага Умаров подорвался на противопехотной мине в Агдамском районе, сообщает МВД Азербайджана. «Военнослужащий Умаров подорвался на мине в селе Чямянли Агдамского района в ходе выполнения своих служебных обязанностей», - говорится в информации ведомства. Умаров получил телесные повреждения и был отправлен в госпиталь, его лечение продолжается. По факту ведется расследование со стороны прокуратуры Агдамского района. Э.Шафиев

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