Сделка ОПЕК+ в апреле исполнена на 220%

Сделка ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи в апреле исполнялась на 220%, такие расчеты, как сообщил "Интерфаксу" источник в одной из стран-участниц, представлены секретариатом ОПЕК.

При этом страны ОПЕК выполнили соглашение на 162%, а страны не-ОПЕК - на 321%, отметил он.

Таким образом, страны ОПЕК+ добывали на 2,6 млн баррелей в сутки ниже обозначенной квоты, при этом страны ОПЕК отставали от разрешенного уровня на 850 тыс. б/с, страны не-ОПЕК - на 1750 тыс. б/с.

На следующей неделе состоится министерская встреча ОПЕК+, где будет решаться вопрос о квотах добычи на июль. Пока план предусматривает увеличение квоты на 432 тыс. б/с.

С августа 2021 года страны ОПЕК+ решили наращивать нефтедобычу на фоне дефицита предложения, сворачивая принятые на себя с мая 2020 года обязательства по сокращению производства. Так, квоты по добыче увеличиваются на 430 тыс. б/с каждый месяц, однако ввиду того, что не все страны могут увеличивать производство согласно своим квотам, сделка перевыполняется, начиная с августа 2021 года.

Если сначала отставание от плана составляло 0,7 млн б/с, постепенно увеличиваясь до 1 млн б/с, то на фоне введенных в отношении России санкций квоты не исполняются уже более, чем на 2 млн б/с, то есть порядка 2-3% мирового спроса на нефть.