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АПК 27.05.2022 13:02

Агросервис закупает 30 зерноуборочных комбайнов за 6,5 млн манатов

ОАО «Агросервис» направит около 6,5 млн манатов на закупку 30 зерноуборочных комбайнов с измельчителями.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ЗАО «Grand Motors Company» подписан соответствующий контракт.

Сумма контракта – 6 млн 484,2 тыс. манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в августе 2020 года подписал указ "О регулировании деятельности ОАО "Агролизинг". Согласно указу, ОАО "Агролизинг" переименовано в ОАО "Агросервис".

В рамках изменений, общество больше не занимается выдачей сельскохозяйственных производственных средств – техники, оборудования, агрохимических веществ и семян – в лизинг. Эти обязанности переданы Агентству по аграрным кредитам и развитию (AKIA).

«Агросервис» будучи коммерческим юрлицом, за исключением лизинга, обеспечивает сельхозпроизводителей в установленном законодательством порядке средствами производства сельскохозяйственной продукции (сельхозтехника, технологическое оборудование, в том числе комплекты и оборудование оросительных систем, агрохимикаты, средства защиты растений, сертифицированные семена и рассада), оказывает агротехнические услуги и обеспечивает организацию деятельности в данной сфере.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АГРОСЕРВИС, КОМБАЙНЫ, ЗАКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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