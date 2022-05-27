В Пекине обвинили Блинкена в очернении КНР

В МИД КНР назвали ложной информацией слова госсекретаря США Энтони Блинкена об угрозе, по его мнению, исходящей от Китая, сообщает в пятницу телеканал CGTN.
"В китайском МИД в пятницу заявили, что речь госсекретаря США Энтони Блинкена о политике в отношении Китая содержит ложную информацию, преувеличивает "китайскую угрозу", стала вмешательством во внутренние дела Китая и очерняет внутреннюю и внешнюю политику страны", - отмечает этот китайский телеканал со ссылкой на представителя китайского МИД Ван Вэньбиня.
В четверг на выступлении в организации Asia Society Блинкен заявил, что Китай представляет собой единственную страну мира, которая и желает изменить мировой порядок, и обладает ресурсами для этой задачи.
По его словам, США не добиваются ни конфликта, ни "холодной войны" с Китаем, не пытаются лишить КНР статуса мировой державы или помешать ее экономическому росту, однако будут защищать международные законы, соглашения и институты, гарантирующие права отдельных стран и индивидов.
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