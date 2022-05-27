Тестовый полет нового американского стратегического стелс-бомбардировщика B-21 отложен на 2023 год

Первый испытательный полет нового американского стратегического стелс-бомбардировщика B-21 Raider, способного нести ядерное оружие, отложен на следующий год, следует из данных ВВС США.

Раннее Командование глобального удара ВВС США сообщало, что тестовые полеты начнутся до конца текущего года. О причинах не сообщается. Как отмечают американские СМИ, это может быть связано с задержкой поставок комплектующих или выявленными техническими проблемами.

В настоящее время в США в той или иной стадии сборки находятся шесть стратегических бомбардировщиков B-21 Raider.

По имеющимся данным, техника и оборудование самолетов уже прошли предварительное компьютерное тестирование. В предстоящие месяцы будут проводиться наземные испытания работы двигателей.

Первые бомбардировщики B-21 Raider проходят финальную подготовку на 42-м авиационном заводе в городе Палмдейл (штат Калифорния).

В июле прошлого года ВВС США уже опубликовали первое официальное изображение разрабатываемого стратегического стелс-бомбардировщика B-21 Raider.

Стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, разрабатываемый компанией Northrop Grumman для ВВС США, обладает значительной бомбовой нагрузкой, малозаметностью и способен нести как обычные боеприпасы, так и ядерное оружие.

Детальные технические характеристики B-21 строго засекречены.

Самолет предназначен для пополнения существующего флота американских стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress, а в перспективе - их замены. ВВС США планируют получить не менее 100 самолетов B-21 Raider общей стоимостью $80 млрд.

Первая эскадрилья B-21 Raider будет размещена на авиабазе Элсуорт (штат Южная Дакота). Затем эти бомбардировщики также будут размещены на авиабазах Уайтмен (штат Миссури) и Дайесс (штат Техас).