Тестовый полет нового американского стратегического стелс-бомбардировщика B-21 отложен на 2023 год

Первый испытательный полет нового американского стратегического стелс-бомбардировщика B-21 Raider, способного нести ядерное оружие, отложен на следующий год, следует из данных ВВС США.
Раннее Командование глобального удара ВВС США сообщало, что тестовые полеты начнутся до конца текущего года. О причинах не сообщается. Как отмечают американские СМИ, это может быть связано с задержкой поставок комплектующих или выявленными техническими проблемами.
В настоящее время в США в той или иной стадии сборки находятся шесть стратегических бомбардировщиков B-21 Raider.
По имеющимся данным, техника и оборудование самолетов уже прошли предварительное компьютерное тестирование. В предстоящие месяцы будут проводиться наземные испытания работы двигателей.
Первые бомбардировщики B-21 Raider проходят финальную подготовку на 42-м авиационном заводе в городе Палмдейл (штат Калифорния).
В июле прошлого года ВВС США уже опубликовали первое официальное изображение разрабатываемого стратегического стелс-бомбардировщика B-21 Raider.
Стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, разрабатываемый компанией Northrop Grumman для ВВС США, обладает значительной бомбовой нагрузкой, малозаметностью и способен нести как обычные боеприпасы, так и ядерное оружие.
Детальные технические характеристики B-21 строго засекречены.
Самолет предназначен для пополнения существующего флота американских стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress, а в перспективе - их замены. ВВС США планируют получить не менее 100 самолетов B-21 Raider общей стоимостью $80 млрд.
Первая эскадрилья B-21 Raider будет размещена на авиабазе Элсуорт (штат Южная Дакота). Затем эти бомбардировщики также будут размещены на авиабазах Уайтмен (штат Миссури) и Дайесс (штат Техас).
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