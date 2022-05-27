Инициатива Джонсона об альтернативном блоке в ЕС означала бы подрыв позиций общеевропейского объединения - Песков

В Кремле усомнились в достоверности сообщений СМИ о том, что премьер Великобритании Борис Джонсон предлагает создать альтернативный ЕС политический и военный блок, такая инициатива означала бы подрыв существующего общеевропейского объединения.
Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в ходе общения с прессой попросили прокомментировать публикацию в итальянской газете Corriere della Sera, которая вышла с такой информацией.
"Вы знаете, при всем уважении к Corriere della Sera все-таки давайте относиться к этому как к сообщению СМИ. А любые сообщения СМИ сейчас принимать за первоисточник нельзя, их нужно подвергать сомнению", - сказал Песков журналистам, комментируя публикацию.
Он заметил, что в Кремле неизвестно, были ли такие инициативы со стороны Джонсона.
"В этом случае, наверное, это означало бы, что он предлагает такой "междусобойчик", чтобы подорвать позиции ЕС, то есть позиции общеевропейского объединения, которое сама Великобритания покинула. Но опять же, мы не знаем, насколько это достоверная информация, поэтому будем дальше следить", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
Ранее итальянская газета "Коррьере делла сера" сообщила, что по информации ее источников, британский премьер Борис Джонсон уже более месяца работает над идеей интеграционного объединения, который бы стал альтернативой ЕС. Джонсон, по данным издания, еще в начале апреля поднял этот вопрос во время переговоров в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как пишет издание, по замыслу британского премьера, в новое объединение, лидирующую роль в котором должна играть его страна, могли бы войти Украина, Польша, Эстония, Латвия, Литва, а в дальнейшем, возможно, и Турция.
"Коррьере делла сера" в заголовке называет это планом "нацеленным на то, чтобы изолировать Украину и от России, и от ЕС".
Алиев: в этом году мы получим первую продукцию с крупного агропарка в Зангиланском районе
Азербайджан продолжит наращивать свою мощь, включая военную, исходя из текущей ситуации в мире - Алиев
Замглавы Еврокомиссии не уверен в достижении странами ЕС консенсуса по нефтяному эмбарго против РФ
SIF внедрил модель скоринга кредитов на сумму до 200 тыс. манатов
Azpetrol летом планирует ввод в строй АЗС в Абшеронском районе
Azpetrol введет к 2023г в строй гостинично-оздоровительный комплекс в Баку
В Дагестане обсудили запуск круизов по Каспию с заходом в Азербайджан
Президенту Азербайджана представили генплан Зангилана
ЦТСП направит 4 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже и ряде районах, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Зарабатывайте до 11,5% годовых с новым предложением от Yelo Bank
Проект "Цифровой Шелковый Путь": реализация продолжается
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ