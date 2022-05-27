Беспрецедентными санкциями Запад стремится «зачеркнуть Россию на карте мира» - Мишустин

Против России введено рекордное количество санкций - уже более 10 тысяч, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Россия находится под разными ограничительными мерами уже давно. А в последние три месяца были приняты санкции, которые стали беспрецедентными. Введено больше ограничений, чем против любого другого государства. Сейчас их свыше десяти тысяч", - сказал он.

По словам Мишустина, Запад пытается отменить Россию, "зачеркнуть на карте мира".

"Вводятся финансово-экономические и гуманитарные санкции. Дискриминации и давлению подвергаются российская наука, спорт, культура и даже наши соотечественники, проживающие за рубежом", - перечислил глава правительства.

При этом он назвал Россию самодостаточной страной, у которой есть все необходимое, чтобы достойно идти по своему собственному пути.