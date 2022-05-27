Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8282 RUR   0.0265 GBR   2.1507 TRY   0.1039

Цена на нефть

26.05 $/bbl +/- WTI 114.09 +3.76 Brent 117.40 +3.37

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 27.05.2022 16:04

Беспрецедентными санкциями Запад стремится «зачеркнуть Россию на карте мира» - Мишустин

Против России введено рекордное количество санкций - уже более 10 тысяч, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Россия находится под разными ограничительными мерами уже давно. А в последние три месяца были приняты санкции, которые стали беспрецедентными. Введено больше ограничений, чем против любого другого государства. Сейчас их свыше десяти тысяч", - сказал он.

По словам Мишустина, Запад пытается отменить Россию, "зачеркнуть на карте мира".

"Вводятся финансово-экономические и гуманитарные санкции. Дискриминации и давлению подвергаются российская наука, спорт, культура и даже наши соотечественники, проживающие за рубежом", - перечислил глава правительства.

При этом он назвал Россию самодостаточной страной, у которой есть все необходимое, чтобы достойно идти по своему собственному пути.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az