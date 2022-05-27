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Дальнее зарубежье 27.05.2022 18:25

Высокопоставленные сотрудники Белого дома обсудили в Саудовской Аравии тему энергетики

Координатор по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк и старший советник по глобальной энергобезопасности в госдепе Амос Хохштейн на этой неделе посетили Саудовскую Аравию для переговоров по Ирану, глобальным энергопоставкам, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на Белый дом.

"Я подтверждаю, что Бретт Макгурк и Амос Хохштейн были в регионе для продолжения диалога по ряду вопросов, в том числе дестабилизирующей деятельности Ирана, обеспечению стабильных глобальных энергопоставок и других региональных вопросов", - приводит телеканал слова представителя Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что одной из целей поездки было рассмотрение взаимодействия с Саудовской Аравией по вопросам энергетической безопасности. При этом американские официальные лица не просили власти королевства увеличить экспорт нефти.

Ранее на этой неделе портал Axios со ссылкой на ряд нынешних и бывших представителей американских властей сообщал, что Макгурк и Хохштейн находятся в Саудовской Аравии с целью обсуждения возможного увеличения нефтедобычи королевством.

Администрация Байдена неоднократно обращалась с призывом к Эр-Рияду нарастить добычу нефти, но Саудовская Аравия пока не шла навстречу пожеланиям Вашингтона. При этом королевство придерживается соглашения с РФ об уровне добычи нефти, действие которого, тем не менее, истекает в сентябре.

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