Высокопоставленные сотрудники Белого дома обсудили в Саудовской Аравии тему энергетики

Координатор по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк и старший советник по глобальной энергобезопасности в госдепе Амос Хохштейн на этой неделе посетили Саудовскую Аравию для переговоров по Ирану, глобальным энергопоставкам, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на Белый дом.
"Я подтверждаю, что Бретт Макгурк и Амос Хохштейн были в регионе для продолжения диалога по ряду вопросов, в том числе дестабилизирующей деятельности Ирана, обеспечению стабильных глобальных энергопоставок и других региональных вопросов", - приводит телеканал слова представителя Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она отметила, что одной из целей поездки было рассмотрение взаимодействия с Саудовской Аравией по вопросам энергетической безопасности. При этом американские официальные лица не просили власти королевства увеличить экспорт нефти.
Ранее на этой неделе портал Axios со ссылкой на ряд нынешних и бывших представителей американских властей сообщал, что Макгурк и Хохштейн находятся в Саудовской Аравии с целью обсуждения возможного увеличения нефтедобычи королевством.
Администрация Байдена неоднократно обращалась с призывом к Эр-Рияду нарастить добычу нефти, но Саудовская Аравия пока не шла навстречу пожеланиям Вашингтона. При этом королевство придерживается соглашения с РФ об уровне добычи нефти, действие которого, тем не менее, истекает в сентябре.
Президент Алиев помиловал более 210 человек
ПЦР-тесты для въезда в Белоруссию отменены
Президенту Азербайджана представили проект расширения села Агалы
В ЕС думают о том, чтобы нефтяное эмбарго против РФ пока не затрагивало поставки для Венгрии по нефтепроводу "Дружба"
Unipec зафрахтовала в мае в 5 раз больше танкеров для транспортировки нефти из РФ, чем в апреле
Azpetrol введет к 2023г в строй гостинично-оздоровительный комплекс в Баку
В Дагестане обсудили запуск круизов по Каспию с заходом в Азербайджан
Президенту Азербайджана представили генплан Зангилана
ЦТСП направит 4 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже и ряде районах, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
По случаю Дня Независимости вышла в свет книга «Воспоминания о Республике»
Зарабатывайте до 11,5% годовых с новым предложением от Yelo Bank
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ