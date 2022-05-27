В Дагестане обсудили запуск круизов по Каспию с заходом в Азербайджан

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова обсудила с главой Дагестана Сергеем Меликовым вопросы развития туринфраструктуры, а также запуск внутрироссийских и международных круизов по Каспийскому морю.

"Обсуждались перспективы развития туристической инфраструктуры, в том числе - в прибрежной территории Каспия, пляжи которого могут стать альтернативой черноморским курортам, которые перегружены в летние месяцы. Также в рамках развития круизного туризма в России обсуждался запуск круизов по Каспию, включая международные круизы с заходом в порты Азербайджана, Казахстана, Ирана и др.", - говорится в сообщении пресс-службы Ростуризма по итогам рабочей поездки Догузовой в Дагестан.