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СНГ 27.05.2022 17:04

Токаев предложил партнерам по ЕАЭС создавать комфортные условия для релокации иностранных компаний

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил партнерам по ЕАЭС создавать комфортные условия для релокации иностранных компаний на фоне западных санкций.

"Особое внимание предлагаю уделить вопросу формирования комфортных условий для релокации иностранных компаний с учетом санкционного контекста. Даже мировые гиганты прекрасно понимают преимущество геоэкономического расположения ЕАЭС. К тому же невозможно игнорировать потенциал нашего 180 миллионного потребительского рынка. Данные меры предлагаю реализовать в течение 12 месяцев", - сказал Токаев, выступая в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Работу можно выстроить, на наш взгляд, в рамках рабочей группы высокого уровня под руководством профильного члена - министра коллегии ЕЭК. Промежуточный доклад рабочей группы предлагается рассмотреть в декабре этого года", - добавил глава Казахстана.

Президент напомнил о принятой в декабре 2020 года Стратегии развития ЕАЭС.

"С целью ее реализации начата работа по выстраиванию взаимовыгодной кооперации и торгово-экономических связей в приоритетных отраслях. Теперь нужны реальные проекты и конкретные результаты. С нашей точки зрения для этого следует ускорить завершение совместных проектов стран-членов ЕАЭС, а также инициировать новые инвестиционные проекты", - подчеркнул Токаев.

Он также призвал усилить взаимодействие по линии бизнеса, усовершенствовать скоростные трансконтинентальные коридоры, обеспечив их региональную и глобальную конкурентоспособность.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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