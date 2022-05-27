Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил партнерам по ЕАЭС создавать комфортные условия для релокации иностранных компаний на фоне западных санкций.
"Особое внимание предлагаю уделить вопросу формирования комфортных условий для релокации иностранных компаний с учетом санкционного контекста. Даже мировые гиганты прекрасно понимают преимущество геоэкономического расположения ЕАЭС. К тому же невозможно игнорировать потенциал нашего 180 миллионного потребительского рынка. Данные меры предлагаю реализовать в течение 12 месяцев", - сказал Токаев, выступая в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
"Работу можно выстроить, на наш взгляд, в рамках рабочей группы высокого уровня под руководством профильного члена - министра коллегии ЕЭК. Промежуточный доклад рабочей группы предлагается рассмотреть в декабре этого года", - добавил глава Казахстана.
Президент напомнил о принятой в декабре 2020 года Стратегии развития ЕАЭС.
"С целью ее реализации начата работа по выстраиванию взаимовыгодной кооперации и торгово-экономических связей в приоритетных отраслях. Теперь нужны реальные проекты и конкретные результаты. С нашей точки зрения для этого следует ускорить завершение совместных проектов стран-членов ЕАЭС, а также инициировать новые инвестиционные проекты", - подчеркнул Токаев.
Он также призвал усилить взаимодействие по линии бизнеса, усовершенствовать скоростные трансконтинентальные коридоры, обеспечив их региональную и глобальную конкурентоспособность.
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