Azpetrol летом планирует ввод в строй АЗС в Абшеронском районе

Азербайджанская компания «Azpetrol Ltd» в июле планирует ввести в эксплуатацию новую автозаправочную станцию (АЗС) в Абшеронском районе.

«Наша компания намерена и дальше укреплять свои достижения и лидирующие позиции по числу АЗС на рынке. В частности, ввод в строй АЗС в поселке Сарай Абшеронского района планируется в июле, а строительство новой АЗС в Агджабединском районе начнется в июне», - заявил генеральный директор Azpetrol Джейхун Мамедов.

Он также сообщил, что компания занимает лидирующие позиции на рынке по количеству точек обслуживания электромобилей и в настоящее время на 17 АЗС «Azpetrol» установлены и электрозарядные станции. Из них 13 станций работают в Баку, три станции функционируют в регионах страны (АЗС «Шемаха», «Кюрдамир ASAN» и «Сальяны»), еще одна - на автотрассе Баку–Сумгайыт (АЗС «Сумгайыт-1»).

«Стратегический план развития Azpetrol предусматривает расширение количества и зоны охвата электрозарядных станций, но реализация этого плана будет зависеть от количества электромобилей в стране, то есть от спроса», - сказал Мамедов.

Он также сообщил, что 55% всех продаж компании осуществляется безналичным путем.

«В целом, по республике доля Azpetrol по числу операций, производимых посредством POS-терминалов, составляет 3%. За 4 месяца 2022 года объем продаж компании с использованием POS-терминалов для оплаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 90%. Считаю, что это важный показатель, и как компания, имеющая крупнейшую сеть АЗС в Азербайджане, мы и впредь будем способствовать увеличению оборота безналичных расчетов в стране», - подчеркнул он.

Azpetrol ltd осуществляет свою деятельность в Азербайджане с 1997 года. Сеть компании составляет 91 АЗС, 3 станции по заправке сжиженного газа (пропан-бутан), 1 CNG-терминал для общественного транспорта, 3 нефтебазы для хранения топлива, автобаза для бензовозов, 100 автомобилей для бесперебойной доставки топлива на АЗС, автостоянка.

На действующих заправочных станциях имеются 4 пункта по заправки CNG, 2 поста для заправки сжиженного газа и 17 электрозарядных, 8 мотелей, а также объекты общественного питания (кафе, автомойки, маркеты).

Н.Аббасова