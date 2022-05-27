Алиев: в этом году мы получим первую продукцию с крупного агропарка в Зангиланском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в Зангиланском районе заложен большой агропарк, первая продукция будет получена в текущем году.

«В Зангилан, Шушу и другие районы возвращается жизнь. Теперь каждый прибывший сюда, видит железную дорогу, автомобильную дорогу. Причем шестиполосную и четырехполосную дорогу. В Зангилане строится аэропорт, он будет введен в эксплуатацию в этом году. Уже создан большой агропарк, в этом году будет получена первая продукция», - сказал Алиев в пятницу, выступая перед жителями села Агалы Зангиланского района.

Э.Шафиев