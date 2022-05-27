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Туризм 27.05.2022 16:24

Azpetrol введет к 2023г в строй гостинично-оздоровительный комплекс в Баку

Азербайджанская компания «Azpetrol Ltd» в конце 2022 года планирует ввести в эксплуатацию гостинично-спортивно-оздоровительный центр в Низаминском районе Баку.

«Принимая во внимание туристический потенциал нашего города, а также растущий спрос на фоне международных мероприятий в столице, Azpetrol впервые в конце 2022 года (адрес: улица Микаила Алиева, 24/05) сдаст в эксплуатацию комплекс, включающий отель, СПА и спортивный центр», - заявил генеральный директор компании Джейхун Мамедов.

Он сообщил, что шестиэтажный комплекс будет рассчитан на 89 гостиничных номеров.

Azpetrol ltd осуществляет свою деятельность в Азербайджане с 1997 года. Сеть компании составляет 91 АЗС, 3 станции по заправке сжиженного газа (пропан-бутан), 1 CNG-терминал для общественного транспорта, 3 нефтебазы для хранения топлива, автобаза для бензовозов, 100 автомобилей для бесперебойной доставки топлива на АЗС, автостоянка.

На действующих заправочных станциях имеются 4 пункта по заправки CNG, 2 поста для заправки сжиженного газа и 17 электрозарядных, 8 мотелей, а также объекты общественного питания (кафе, автомойки, маркеты).

Н.Аббасова

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Тэги: AZPETROL, ОТЕЛЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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