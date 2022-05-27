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Дальнее зарубежье 27.05.2022 20:26

Страны G7 будут добиваться декарбонизации к 2035г

Страны G7 договорились полностью отказаться от использования угля для выработки электричества к 2035 году и постепенно прекратить субсидировать выработку ископаемого топлива, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.

"Предполагается, что к 2035 году во всех (наших - ИФ) странах прекратят использовать уголь", - заявил он в пятницу журналистам по итогам встречи министров экономики и климата "семерки".

Германия планирует отказаться от импорта угля до конца лета, это связано с санкциями в отношении РФ. В Евросоюзе также планируют отказаться от закупок российской нефти, в ФРГ это обещают сделать к концу года, в самом ЕС консенсус по данному вопросу пока не достигнут.

В коммюнике по итогам встречи также говорится, что страны договорились прекратить субсидии "неэффективной выработки ископаемого топлива" к 2025 году.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, G7, ЭНЕРГЕТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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