Страны G7 будут добиваться декарбонизации к 2035г

Страны G7 договорились полностью отказаться от использования угля для выработки электричества к 2035 году и постепенно прекратить субсидировать выработку ископаемого топлива, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.

"Предполагается, что к 2035 году во всех (наших - ИФ) странах прекратят использовать уголь", - заявил он в пятницу журналистам по итогам встречи министров экономики и климата "семерки".

Германия планирует отказаться от импорта угля до конца лета, это связано с санкциями в отношении РФ. В Евросоюзе также планируют отказаться от закупок российской нефти, в ФРГ это обещают сделать к концу года, в самом ЕС консенсус по данному вопросу пока не достигнут.

В коммюнике по итогам встречи также говорится, что страны договорились прекратить субсидии "неэффективной выработки ископаемого топлива" к 2025 году.