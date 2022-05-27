Алиев: за Азербайджаном решающее право голоса в формировании постконфликтной повестки дня

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном является одним из главных региональных вопросов и в Ереване приняли базовые принципы по документы, предложенные со стороны Баку.
«Между Арменией и Азербайджаном должно быть подписано мирное соглашение. Армения пыталась этого избежать. Потому что мирное соглашение означает взаимное признание территориальной целостности стран. Но в результате мы этого добились, и Азербайджан уже определил состав своей рабочей группы», - сказал Алиев в пятницу на встрече с жителями села Агалы Зангиланского района.
Президент также отметил, что за Азербайджаном «решающее право голоса в формировании постконфликтной повестки дня».
«Но при этом мы не выдвигаем каких-то нереалистичных требований. Мы говорим, что вы (Армения - ИФ) должны признать нашу территориальную целостность, давайте определим границы, пусть каждый живет в своей стране и не вмешивается в дела друг друга. Мы говорим об этом, и в этом суть выдвинутых мною пяти основных принципов мирного соглашения. В частности, большое значение имеет принцип отказа от территориальных претензий друг к другу, и руководство Армении приняло эти пять принципов», - подчеркнул Алиев.
Касаясь проживания армян в Азербайджане, Алиев подчеркнул, что «Азербайджан является многонациональной, многоконфессиональной страной и не видит в этом вопросе никаких проблем».
«В Азербайджане комфортно проживают и пользуются всеми правами представители всех народов. В Азербайджане никогда не было и не будет дискриминации по национальному и религиозному признаку. Поэтому права и безопасность проживающих в Азербайджане армян также важны, как и безопасность и права других народов, проживающих в Азербайджане. Здесь нет особых привилегий», - подчеркнул Алиев.
«Еще один важный вопрос – открытие Зангезурского коридора. Армения всегда пыталась этому помешать. Но опять же, посмотрите официальное заявление брюссельской встречи: уже определено, что и железная дорога, и автомобильная дорога проходят через Мегри и Зангезур. То есть мы этого добиваемся, и я сказал, что мы этого добьемся. Мы диктуем повестку дня. За счет чего? Разумеется, за счет итогов войны (осени 2020 года – ИФ). Потому что мы государство-победитель, Армения – побежденное государство», - добавил Алиев.
Х.Насирзаде
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