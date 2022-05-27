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27.05.2022 17:32

По случаю Дня Независимости вышла в свет книга «Воспоминания о Республике»

В преддверии Дня Независимости, «Nar» издал книгу «Воспоминания о республике», составленную писателем-исследователем Дильгамом Ахмадом. Книга, изданная по случаю Дня Республики, представляет собой сборник произведений общественных и политических деятелей периода Республики.

В книгу включены статьи азербайджанских и турецких общественных и политических деятелей о создании Азербайджанской Демократической Республики, ее армии и оккупационном периоде. Читателям также представлены обращения, биографии и фотографии выдающихся деятелей нашей истории. Учитывая важность затронутых тем, в Университете АДА было организовано обсуждение книги «Воспоминания о Республике» с участием автора книги Дильгама Ахмада.

Также с учетом интереса к книге на страницах «Nar» в социальных сетях проводится конкурс; «Nar» дарит книгу «Воспоминания о Республике» пользователям социальных сетей, которые правильно отвечают на вопросы о нашей национальной истории.

Для того чтобы сделать книгу более доступной для широкой массы, а также людей с нарушениями зрения, с 28 мая аудиокнига «Воспоминания о Республике» также будет доступна на YouTube-канале «Canlı Kitab».

«Nar» поздравляет каждого проживающего в нашей стране и за рубежом азербайджанца с нашим дорогим праздником и желает увековечения нашей национальной государственности.

Azerfon (торговая марка Nar) начала свою деятельность 21 марта 2007 года и за короткое время стала одной из ведущих компаний в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Nar впервые в стране внедрил технологию 3G и запустил разветвленную сеть 4G. Компания является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу лояльности клиентов за последние 3 года.

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