Yelo Bank в UNEC!

Одним из основных направлений стратегии корпоративной социальной ответственности Yelo Bank-а является организация и дальнейшая реализация проектов c целью поддержки молодежи. На этот раз сотрудники Yelo Bank-а провели интерактивную встречу со студентами UNEC, основной целью которой послужила идея способствовать интеграции молодых людей в деловую среду, а также стать ментором для желающих построить карьеру в банковской сфере.
Ознакомительная сессия, на которой присутствовало около ста студентов, вызвала большой интерес. Во время презентации команда Yelo предоставила обширную информацию о банковских ценностях, продуктах и карьерных возможностях. После выступлений сотрудников Банка, эстафета была передана студентам. На специальном задании под названием «Elevator peach» студенты представлялись на сцене в течение 30 секунд и сообщали о своих карьерных целях. Несмотря на то, что изначально планировалось отобрать всего 3-х студентов, команда Yelo Bank в итоге выбрала 9 участников. Это говорит о развитии молодежи, их прогрессивности, неподдельному интересу к данной программе и активности. Победители получили право участвовать в программе стажировки Yelo Bank-а. В конце была проведена интересная викторина, а отобранным студентам были вручены подарки от Банка.
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