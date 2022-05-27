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27.05.2022 17:34

Yelo Bank в UNEC!

Одним из основных направлений стратегии корпоративной социальной ответственности Yelo Bank-а является организация и дальнейшая реализация проектов c целью поддержки молодежи. На этот раз сотрудники Yelo Bank-а провели интерактивную встречу со студентами UNEC, основной целью которой послужила идея способствовать интеграции молодых людей в деловую среду, а также стать ментором для желающих построить карьеру в банковской сфере.

Ознакомительная сессия, на которой присутствовало около ста студентов, вызвала большой интерес. Во время презентации команда Yelo предоставила обширную информацию о банковских ценностях, продуктах и карьерных возможностях. После выступлений сотрудников Банка, эстафета была передана студентам. На специальном задании под названием «Elevator peach» студенты представлялись на сцене в течение 30 секунд и сообщали о своих карьерных целях. Несмотря на то, что изначально планировалось отобрать всего 3-х студентов, команда Yelo Bank в итоге выбрала 9 участников. Это говорит о развитии молодежи, их прогрессивности, неподдельному интересу к данной программе и активности. Победители получили право участвовать в программе стажировки Yelo Bank-а. В конце была проведена интересная викторина, а отобранным студентам были вручены подарки от Банка.


Есть дополнительные вопросы по банковским услугам, в том числе о потребительском кредите? Тогда звоните на 981 или напишите в наши аккаунты в Facebook, Instagram , Whatsapp.

Yelo Bank - Яркий банкинг!

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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