Президенту Азербайджана представили проект расширения села Агалы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ему представлен проект по расширению села Агалы Зангиланского района.
«Я знаю, что в селе Агалы проживает более 200 семей. Поэтому был представлен новый проект. Планируется расширение поселка и строительство дополнительно 150 домов, в том числе двухэтажных и трехэтажных жилых домов», - сказал Алиев на встрече жителями села Агалы Зангиланского района.
Он также отметил, что в селе уже функционируют все виды услуг: ASAN, DOST, Центр по трудоустройству, школа, детский сад, а также медицинский центр.
Президент добавил, что будут ускорены строительные работы в Зангиланском, а также в других освобожденных районах, по которым утверждены генеральные планы.
Х.Насирзаде
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