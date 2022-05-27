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27.05.2022 18:56

ПЦР-тесты для въезда в Белоруссию отменены

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об отмене ПЦР-тестов для въезда в страну, сообщили в пресс-службе главы государства в пятницу.

"Александр Лукашенко поручил снять барьеры и блокировки для жителей этих соседних стран. В том числе главой государства принято решение об отмене ПЦР-тестов для въезда в Белоруссию", - говорится в сообщении.

Данное решение было озвучено в ходе оперативного совещания по актуальным вопросам с представителями правительства и администрации президента, которое состоялось после заседания Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС, в котором принимал участие белорусский президент.

"Что касается взаимодействия с соседними странами, обсуждалась работа в рамках продленного до конца года права безвизового въезда и пребывания в Белоруссии для граждан Литвы и Латвии", - отметили в пресс-службе.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПЦР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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