ПЦР-тесты для въезда в Белоруссию отменены

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об отмене ПЦР-тестов для въезда в страну, сообщили в пресс-службе главы государства в пятницу.
"Александр Лукашенко поручил снять барьеры и блокировки для жителей этих соседних стран. В том числе главой государства принято решение об отмене ПЦР-тестов для въезда в Белоруссию", - говорится в сообщении.
Данное решение было озвучено в ходе оперативного совещания по актуальным вопросам с представителями правительства и администрации президента, которое состоялось после заседания Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС, в котором принимал участие белорусский президент.
"Что касается взаимодействия с соседними странами, обсуждалась работа в рамках продленного до конца года права безвизового въезда и пребывания в Белоруссии для граждан Литвы и Латвии", - отметили в пресс-службе.
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