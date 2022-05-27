Страны Балтии одобрили соглашение о трансграничном оборонном сотрудничестве

Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы в пятницу утвердили соглашение о трансграничном оборонном сотрудничестве, которое, в случае принятия, позволит государствам Балтии между собой оперативно перемещать и использовать войска и вооружения, сообщила пресс-служба министерства обороны Эстонии.
"Мы решили утвердить совместное соглашение о трансграничном оборонном сотрудничестве между странами Балтии, которое согласовали на последней встрече министров обороны стран Балтии в Каунасе в декабре прошлого года", - приводятся слова министра обороны Эстонии Калле Лаанета (Kalle Laanet).
Соглашение позволит после его вступления в силу войскам и технике быстро перемещаться через границы и использоваться для различных операций не только в условиях мира, но и в случае кризиса или войны.
"Это решение имеет большую практическую ценность и сильное сдерживающее воздействие на противника, поскольку посылает сигнал о том, что страны Балтии будут совместно и быстро реагировать на любые угрозы", - отметил Лаанет.
В Минобороны Эстонии отметили, что министры также обсудили размещение в странах Балтии совместно с США систем залпового огня, видение будущего военно-морских сил Балтии, ситуацию с безопасностью в регионе, военные действия на Украине и предстоящий саммит НАТО в Мадриде.
"В преддверии саммита в Мадриде мы хотим подчеркнуть, что Эстония, Латвия и Литва разделяют общее понимание важности укрепления восточного крыла Североатлантического союза. Нам необходимо изменить наш курс со сдерживания на оборону, и присутствие сил НАТО в Балтийском регионе является его неотъемлемой частью", - добавил Лаанет.
Кроме того, министры обсудили развитие совместной морской разведки стран Балтии, использование воздушного пространства для учений и дальнейшее развитие Балтийского колледжа обороны.
Встреча министров оборонных ведомств стран Балтии прошла на эстонском острове Сааремаа.
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