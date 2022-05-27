Президент Алиев помиловал более 210 человек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о помиловании.

Согласно тексту распоряжения, опубликованного на сайте главы государства, оно распространяется на 213 человек. В том числе, 168 человек освобождаются от отбывания оставшейся части срока тюремного заключения.

Кроме того, у 36 осужденных вдвое сокращается часть неотбытого наказания. Также от наказания освобождаются трое условно осужденных лиц. 6 человек освобождаются от ограниченного отбывания оставшейся части срока заключения.