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Внутренняя политика 27.05.2022 19:29

Президент Алиев помиловал более 210 человек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о помиловании.

Согласно тексту распоряжения, опубликованного на сайте главы государства, оно распространяется на 213 человек. В том числе, 168 человек освобождаются от отбывания оставшейся части срока тюремного заключения.

Кроме того, у 36 осужденных вдвое сокращается часть неотбытого наказания. Также от наказания освобождаются трое условно осужденных лиц. 6 человек освобождаются от ограниченного отбывания оставшейся части срока заключения.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ, ПОМИЛОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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