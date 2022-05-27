Беларусь вводит ограничения на въезд и пребывание на ряде территорий, граничащих с Украиной

Беларусь вводит ограничения на въезд и пребывание на некоторых территориях, граничащих с Украиной, сообщили в пятницу в Госпогранкомитете республики.
"Государственный пограничный комитет информирует, что в целях обеспечения пограничной безопасности с 1 июня по 31 августа 2022 г. временно ограничивается въезд (вход), временное пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области (на юго-востоке республики - ИФ)", - говорится в сообщении.
"Также в указанный период приостанавливается выдача пропусков в пограничную полосу на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области", - добавили там.
Вводимые ограничения не распространяются на лиц, выполняющих трудовые (служебные) обязанности, участвующих в охране государственной границы на указанной территории.
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