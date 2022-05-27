Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8282 RUR   0.0265 GBR   2.1507 TRY   0.1039

Цена на нефть

26.05 $/bbl +/- WTI 114.09 +3.76 Brent 117.40 +3.37

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 27.05.2022 21:39

Пакистан готов помочь Азербайджану в реконструкции и восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура - Шариф

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю предстоящего национального праздника - Дня независимости, который отмечается 28 мая.

В поздравительном послании Шахбаз выражает уверенность, что в ближайшие годы "стабильная динамика сотрудничества между двумя странами, в том числе в политической, экономической и культурной сферах, получит дальнейшее развитие".

В письме пакистанского премьера также говорится, что Исламабад готов оказать поддержку и поделиться своим опытом с Баку в вопросе реконструкции и восстановления освобожденных территорий Азербайджана (Карабаха и Восточного Зангезура - ИФ).

"Пакистан гордится тем, что поддержал правое дело Азербайджана во время Карабахской войны. Я ценю личные усилия Вашего Превосходительства по укреплению мира и стабильности на Южном Кавказе. Желаю также успехов вашему правительству в реконструкции и восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. Пакистан готов оказать помощь и поделиться своим опытом в этой области", - пишет Шариф.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПАКИСТАН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Президент Алиев ознакомился с рядом объектов в Зангилане В Зангилане планируется построить логистический центр Президент Алиев помиловал более 210 человек США готовы оказать помощь в активизации азербайджано-армянских контактов - Байден Алиев и Эрдоган обсудили сотрудничество Азербайджана и Турции в различных сферах и ситуацию в регионе Алиев выразил соболезнования премьер-министру ОАЭ и наследному принцу Абу-Даби

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az