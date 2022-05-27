Президент Алиев ознакомился с рядом объектов в Зангилане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в ходе визита в Зангилан в пятницу ознакомились с "умной" сельскохозяйственной техникой, предоставленной ОАО "Агросервис".

Главе государства также доложили, что Зангилане будут установлен 5 систем кругового орошения, которые позволят орошать территорию в 157 га.

Затем Алиев ознакомился с ходом работ, проводимых на гидроэлектростанции типа установки "Архимед", искусственном озере для производства альтернативной энергии, а также отельным комплексом на 62 номера.