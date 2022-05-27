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Бизнес и законодательство 27.05.2022 22:47

Баку и Анкара подписали Меморандум о взаимопонимании в области укрепления экономического партнерства

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в пятницу встретился с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком.

"Обсудили создание совместных институтов для укрепления партнерских отношений в сфере малых и средних предприятиях, промышленности, а также стандартизации и метрологии. (По итогам встречи) был подписан Меморандум о взаимопонимании в области укрепления экономического партнерства", - написал Джаббаров в своем аккаунте в Twitter.

Э.Шафиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНЭКОНОМИКИ, ТУРЦИЯ, МЕМОРАНДУМ


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