Баку и Анкара подписали Меморандум о взаимопонимании в области укрепления экономического партнерства

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в пятницу встретился с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком. "Обсудили создание совместных институтов для укрепления партнерских отношений в сфере малых и средних предприятиях, промышленности, а также стандартизации и метрологии. (По итогам встречи) был подписан Меморандум о взаимопонимании в области укрепления экономического партнерства", - написал Джаббаров в своем аккаунте в Twitter. Э.Шафиев

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