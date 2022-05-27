Помощник президента Азербайджана встретился с послами стран-членов ЕС в Баку

Помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в пятницу провел встречу с делегацией и послами стран-членов ЕС, аккредитованными в Баку. "В рамках продолжения брюссельской мирной повестки дня, у нас состоялась плодотворная встреча и обмен мнениями с делегацией и послами ЕС, аккредитованными в Баку", - написал Гаджиев в твиттер. Э.Шафиев

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