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Внешняя политика 27.05.2022 22:53

Помощник президента Азербайджана встретился с послами стран-членов ЕС в Баку

Помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в пятницу провел встречу с делегацией и послами стран-членов ЕС, аккредитованными в Баку.

"В рамках продолжения брюссельской мирной повестки дня, у нас состоялась плодотворная встреча и обмен мнениями с делегацией и послами ЕС, аккредитованными в Баку", - написал Гаджиев в твиттер.

Э.Шафиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АДМИНИСТРАЦИЯ, ЕС, ОБСУЖДЕНИЯ


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