В Азербайджане зафиксировано 11 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 11 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 746, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее также было зарегистрировано 3 случая заражения COVID-19.

За прошедшие сутки не было зарегистрировано летальных исходов от коронавирусной инфекции нового. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 712 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 782 тыс. 987 человек (+9 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 47 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 163 теста на коронавирус против 2 тыс. 692 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 885 тыс. 286 тестов на COVID-19.

Э.Шафиев