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За сутки в КНДР лихорадку выявили более чем у 88 тыс. человек

Заболеваемость в КНДР тем, что власти называют лихорадкой, идет на спад, число заболевших опустилось ниже отметки в 100 тыс., о смертельных случаях не сообщается, пишет в четверг южнокорейское агентство "Ренхап".

"У более 88 520 человек проявились симптомы лихорадки за последние сутки. Это на 20 560 человек меньше, чем днем ранее", - говорится в сообщении.

Северная Корея не сообщает о новых подтвержденных смертельных случаях. Общее число умерших от последствий заражения так называемой лихорадкой в КНДР составляет 69 человек.

В общей сложности с конца апреля, заболевание, которое Пхеньян называет лихорадкой, выявлено уже у 3,36 млн человек в КНДР. При этом, свыше 3,15 млн человек выздоровели, около 203 тыс. проходят лечение.

"Северная Корая сообщила о вспышке коронавируса 12 мая, три дня спустя число выявленных случаев заболевания лихорадкой достигло 392 920. С тех пор наблюдается тенденция к снижению числа заболевших на фоне заявления Пхеньяна об успехах в сфере борьбы с вирусом", - сообщает агентство.

В свою очередь, Associated Press (AP) отмечает, что многие специалисты вне КНДР полагают, что официальные данные о летальных случаях в КНДР в следствие вспышки коронавируса могут не соответствовать реальности.

По мнению экспертов, Северная Корея, учитывая опыт других стран, должна была столкнуться с гораздо большим уровнем смертности, в том числе из-за отсутствия вакцин, пишет AP.

Мировые эксперты считают, что лихорадка, о которой говорит Пхеньян, на самом деле COVID-19.

"Ренхап" со своей стороны подчеркивает, что северокорейские СМИ, вероятно, используют такие формулировки, как "пациенты с высокой температурой", поскольку в КНДР недостаточно оборудования для выявления новой коронавирусной инфекции.

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Тэги: МИР, СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ


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