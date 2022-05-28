США, Южная Корея и Япония будут укреплять сотрудничество из-за на ракетных пусков КНДР

США, Южная Корея и Япония осуждают ракетные пуски, осуществляемые Северной Кореей, и в этих условиях будут укреплять трехстороннее сотрудничество, говорится в распространенном американским госдепартаментом совместном заявлении трех стран.

"Соединенные Штаты, Республика Корея и Япония решительно осуждают недавние пуски баллистических ракет КНДР и обязуются укреплять трехстороннее сотрудничество в целях полной денуклеаризации Корейского полуострова и полного осуществления соответствующих резолюций СБ ООН", - говорится в документе.

Подписаные заявления подчеркнули, что "путь к серьезному и устойчивому диалогу остается открытым" и они "настоятельно призывают КНДР вернуться к переговорам" без предварительных условий.

Они выразили "глубокую озабоченность" в связи с проведенными 25 мая КНДР пусками межконтинентальной баллистической ракеты и баллистических ракет меньшей дальности. "Каждый из этих пусков нарушал многочисленные резолюции СБ ООН и представлял серьезную угрозу для региона и международного сообщества", - отметили три страны.

"В ответ на незаконные и дестабилизирующие действия КНДР наши страны провели скоординированные учения США-РК и США-Япония, продемонстрировав нашу общую, недвусмысленную приверженность региональной безопасности и стабильности", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что этим "была подчеркнута важность дальнейшего укрепления альянсов США-РК и США-Япония для обеспечения мира, безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе".

В документе выражается "сожаление", что СБ ООН накануне не смог принять резолюцию в ответ действия КНДР. Как сообщалось, Россия и Китай наложили на нее вето.

Три страны также заявили, что "выражают нашу глубокую озабоченность в связи с трудностями, с которыми сталкивается народ КНДР, в том числе из-за продолжающейся вспышки COVID-19, и надеются, что КНДР положительно отреагирует на международные предложения о помощи".