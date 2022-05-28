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Дальнее зарубежье 28.05.2022 09:45

Американская полиция задержала аллигатора, зашедшего в подземную парковку

Полиция штата Южная Каролина (США) в сотрудничестве с управлением по контролю за животными и сотрудниками других ведомств, переместили аллигатора, обнаруженного притаившимся в подземной парковке, сообщает агентство United Press International.

Полицейское управление города Чарльстон сообщило, что полицейские и сотрудники по контролю за животными совместно с портовым патрулем связали о переместили аллигатора на природу.

На фотографиях и видео с места происшествия видно, как пять спасателей борются с большой рептилией.

По словам полиции, животное было благополучно доставлено в дикую природу.

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Тэги: МИР, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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