В Туркменистане возобновилось вещание двух российских телеканалов

Крупнейший оператор связи в Туркменистане - "Ашхабадская городская телефонная сеть" - возобновил вещание российских телеканалов "Россия 1" (ВГТРК) и "Звезда", которые ранее были заблокированы.
Как сообщалось, накануне при включении этих телеканалов появлялось объявление: "вещание телеканала заблокировано по независящим от "Телекарты" причинам, в связи с ограничением по трансляции общероссийских телеканалов с иностранных спутников. В данный момент мы ведем работы по организации резервной трансляции, после чего вещание восстановится в полном объеме".
В настоящее время телеканалы "Россия 1" (ВГТРК) и "Звезда" работают в обычном режиме.
Также продолжается вещание ряда других российских телеканалов, в том числе "1 канала", "РенТВ", "НТВ", "СТС", "ТНТ", "ЧЕ", "Матча".
В Туркменистане просмотр российских и других зарубежных телеканалов доступен только по кабельному и IP-телевидению, их предоставляет местный оператор.
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