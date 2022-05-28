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СНГ 28.05.2022 10:00

В Туркменистане возобновилось вещание двух российских телеканалов

Крупнейший оператор связи в Туркменистане - "Ашхабадская городская телефонная сеть" - возобновил вещание российских телеканалов "Россия 1" (ВГТРК) и "Звезда", которые ранее были заблокированы.

Как сообщалось, накануне при включении этих телеканалов появлялось объявление: "вещание телеканала заблокировано по независящим от "Телекарты" причинам, в связи с ограничением по трансляции общероссийских телеканалов с иностранных спутников. В данный момент мы ведем работы по организации резервной трансляции, после чего вещание восстановится в полном объеме".

В настоящее время телеканалы "Россия 1" (ВГТРК) и "Звезда" работают в обычном режиме.

Также продолжается вещание ряда других российских телеканалов, в том числе "1 канала", "РенТВ", "НТВ", "СТС", "ТНТ", "ЧЕ", "Матча".

В Туркменистане просмотр российских и других зарубежных телеканалов доступен только по кабельному и IP-телевидению, их предоставляет местный оператор.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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