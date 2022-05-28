В США оправдали женщину, обвиненную в колдовстве 329 лет назад

В США, штат Массачусетс было пересмотрено дело 1693 года, по которому Элизабет Джонсон была признана ведьмой и приговорена к смертной казни, сообщает Associated Press.
Законодатели Массачусетса официально оправдали Элизабет Джонсон-младшую. Она была признана виновной в колдовстве в 1693 году и приговорена к смертной казни в разгар Салемских процессов над ведьмами. Джонсон так и не была казнена, но до недавнего времени и не была официально помилована.
Законодатели согласились пересмотреть ее дело в прошлом году после того, как любопытные школьники из восьмого класса средней школы Северного Андовера стали продвигать ее дело и исследовали законодательные шаги, необходимые для оправдания ее имени.
Последующе расследование, предложенное сенатором Массачусетса Дианой ДиЗольо, демократкой из Метуэна, было включено в бюджетный проект и одобрено.
"Мы никогда не сможем изменить то, что случилось с такими жертвами, как Элизабет, но, по крайней мере, можем исправить ситуацию", - сказала диЗольо.
Кэрри Лапьер, учительница права из Северного Андовера Кэрри ЛаПьер, чьи ученики выступали за принятие закона, похвалила молодежь за то, что они взялись за "давно упускаемый из виду вопрос справедливости для этой неправедно осужденной женщины".
"Принятие этого закона окажет невероятное влияние на их понимание того, насколько важно защищать людей, которые не могут постоять за себя, и насколько сильным голосом они на самом деле обладают", - сказала она.
Джонсон - последняя обвиняемая ведьма, которая была оправдана, по данным Witches of Massachusetts Bay, группы, занимающейся историей и преданиями об охоте на ведьм XVII века.
"В течение 300 лет Элизабет Джонсон-младшая была без голоса, ее история затерялась во времени", - сказала сенатор штата Массачусетс Джоан Лавли из Салема,
В XVII веке двадцать человек из Салема и соседних городов были убиты, а сотни других обвинены во время начавшегося в 1692 году преследования ведьм. Девятнадцать человек были повешены, а один человек был насмерть раздавлен камнями.
Джонсон было 22 года, когда ее ее приговорили к повешению. Этого так и не произошло: тогдашний губернатор Уильям Фипс отменил наказание, когда он узнал о грубых судебных нарушениях в Салеме.
За более чем три столетия, прошедшие с тех пор, десятки подозреваемых были официально оправданы, включая мать Элизабет, дочь министра.
Но по какой-то причине имя Элизабет Джонсон не было включено в различные законодательные попытки прояснить ситуацию. Поскольку она не была среди тех, чьи приговоры были формально отменены, технически ее приговор все еще оставался в силе. В отличие от других несправедливо обвиняемых, у Джонсона никогда не было детей и, следовательно, не было потомков, которые могли бы действовать от ее имени.
"История и борьба Элизабет продолжают вызывать большой резонанс и сегодня", - сказала сенатор ДиЗольо. "Несмотря на то, что мы прошли долгий путь после ужасов процессов над ведьмами, женщины сегодня все еще слишком часто сталкиваются с тем, что их права оспариваются, а проблемы игнорируются".
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