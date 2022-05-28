Алиев и Акар отметили успешное развитие военного сотрудничества Баку и Анкары

Успешное развитие военного сотрудничества Баку и Анкары отметили на встрече в субботу в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
«На встрече было отмечено, что, как и в других сферах, наше сотрудничество в военной сфере успешно продолжается», - говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.
В нем отмечается, что стороны обсудили перспективы развития азербайджано-турецких связей.
В ходе встречи было подчеркнуто, что «дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах», и выражена уверенность, что визит Акара будет способствовать расширению военного сотрудничества, говорится в сообщении.
Р.Керимов
Индия в марте увеличила импорт нефти на 40% г/г, поставки из РФ выросли в 1,5 раза
"Нафтогаз" ожидает кредита от ЕБРР на 300 млн евро для закупки газа
Баку и Анкара подписали Меморандум о взаимопонимании в области укрепления экономического партнерства
В Азербайджане зафиксировано 11 новых случаев COVID-19
Azpetrol введет к 2023г в строй гостинично-оздоровительный комплекс в Баку
В Дагестане обсудили запуск круизов по Каспию с заходом в Азербайджан
Президенту Азербайджана представили генплан Зангилана
ЦТСП направит 4 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже и ряде районах, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
Лукашенко назвал напряженной обстановку на границе Беларуси
В США оправдали женщину, обвиненную в колдовстве 329 лет назад
Исследовательница выдвинула гипотезу, что инопланетяне могут использовать планеты-скитальцы как корабли
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
По случаю Дня Независимости вышла в свет книга «Воспоминания о Республике»
Зарабатывайте до 11,5% годовых с новым предложением от Yelo Bank
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ