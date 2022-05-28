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Внешняя политика 28.05.2022 11:01

Алиев и Акар отметили успешное развитие военного сотрудничества Баку и Анкары

Успешное развитие военного сотрудничества Баку и Анкары отметили на встрече в субботу в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«На встрече было отмечено, что, как и в других сферах, наше сотрудничество в военной сфере успешно продолжается», - говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.

В нем отмечается, что стороны обсудили перспективы развития азербайджано-турецких связей.

В ходе встречи было подчеркнуто, что «дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах», и выражена уверенность, что визит Акара будет способствовать расширению военного сотрудничества, говорится в сообщении.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ВСТРЕЧА


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