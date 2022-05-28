Алиев и Акар отметили успешное развитие военного сотрудничества Баку и Анкары

Успешное развитие военного сотрудничества Баку и Анкары отметили на встрече в субботу в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«На встрече было отмечено, что, как и в других сферах, наше сотрудничество в военной сфере успешно продолжается», - говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.

В нем отмечается, что стороны обсудили перспективы развития азербайджано-турецких связей.

В ходе встречи было подчеркнуто, что «дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах», и выражена уверенность, что визит Акара будет способствовать расширению военного сотрудничества, говорится в сообщении.

Р.Керимов