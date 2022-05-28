Лукашенко назвал напряженной обстановку на границе Беларуси

На границе Беларуси складывается напряженная военно-политическая обстановка, отметил президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу.

"В наше непростое время, как и восемь десятилетий назад, у рубежей Отечества складывается напряженная военно-политическая обстановка. Без сомнений, каждый из вас хорошо понимает, перед какими вызовами и угрозами мы стоим сегодня и какое противоборство идет вокруг нашего государства, а на передовой линии обороны находитесь вы - воины в зеленых фуражках", - отметил он в поздравлении в связи с Днем пограничника, слова которого опубликованы пресс-службой президента.

"Убежден, что свою независимость и территориальную целостность мы защитим, если потребуется, а пограничники сделают все возможное, чтобы священные рубежи нашего Отечества оставались в неприкосновенности. Верю в ваш патриотизм и профессионализм", - говорится в поздравлении.