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Транспорт и связь 28.05.2022 11:39

Международный аэропорт Гейдар Алиев принял первый рейс LOT

Международный аэропорт Гейдар Алиев в субботу принял первый рейс польской авиакомпании LOT, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

«В Международном аэропорту Гейдар Алиев в субботу утром, 28 мая, состоялось торжественное открытие первого пассажирского рейса авиакомпании LOT, выполненного из Варшавы. По традиции борт нового авиаперевозчика в бакинском аэропорту поприветствовали водяной аркой», - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале аэропорта.

В нем отмечается, что полеты из Варшавы в Баку и обратно будут выполняться авиакомпанией LOT четыре раза в неделю.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЛЬША, АВИАРЕЙС, АЭРОПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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