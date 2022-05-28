Международный аэропорт Гейдар Алиев принял первый рейс LOT

Международный аэропорт Гейдар Алиев в субботу принял первый рейс польской авиакомпании LOT, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.
«В Международном аэропорту Гейдар Алиев в субботу утром, 28 мая, состоялось торжественное открытие первого пассажирского рейса авиакомпании LOT, выполненного из Варшавы. По традиции борт нового авиаперевозчика в бакинском аэропорту поприветствовали водяной аркой», - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале аэропорта.
В нем отмечается, что полеты из Варшавы в Баку и обратно будут выполняться авиакомпанией LOT четыре раза в неделю.
Р.Керимов
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